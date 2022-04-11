Mersin merkezli fuhuş operasyonunda 8 kişi tutuklandı | Video

Mersin merkezli olarak Artvin ve Osmaniye'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Mersin merkezli olarak Artvin ve Osmaniye'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Erdemli İlçesinde, fuhuş yapan, yaptıran, aracılık eden, yer temin eden şüphelilerin tespitine ve yakalanmalarına yönelik olarak suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında, 27 Ekip ve 130 personelin katılımıyla Mersin, Artvin, Osmaniye illerini kapsayacak şekilde 13 ikamet ve bir iş yerinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Fuhuşa sürüklendiği tespit edilen 5'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 8 kadının ifadesine başvuruldu. Yabancı uyruklu kadınlar İl Göç İdaresine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.