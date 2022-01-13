Mersin Tarsus'ta sahte 500'lük banknotlar halinde toplam 23 bin euro ele geçirildi
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir işyerinde yapılan aramada sahte 500'lük banknotlar halinde toplam 23 bin Euro ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup amirliği ekipleri, bir işyerinde sahte para kullanıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şahin Mahallesi'nde bulunan iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, sahte 500'lük banknotlar halinde toplam 23 bin Euro ele geçirdi.
İşyerinde bulunan Ç.K. gözaltına alındı.