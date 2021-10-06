Video Yaşam Mersin'de hurda fabrikasında yangın
Mersin'de hurda fabrikasında yangın

Mersin'de hurda fabrikasında yangın

06.10.2021 | 08:42

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Mersin'in Toroslar ilçesindeki hurdacılar sitesindeki bir hurda fabrikasında çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmaları başladı. Yangın nedeniyle fabrikada büyük çaplı hasar oluştu.

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