Video Yaşam Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da şiddetli yağış başladı | Video
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da şiddetli yağış başladı | Video

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da şiddetli yağış başladı | Video

27.08.2024 | 10:47

Meteoroloji İstanbul için sarı alarm vermişti... Beklenen yağış birçok ilçede başladı. İstanbul'da 6 gün boyunca kuvvetli sağanak ve dolu bekleniyor...

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