Video Yaşam Metrelerce savrulan motosikletli hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada… | Video
Metrelerce savrulan motosikletli hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada… | Video

Metrelerce savrulan motosikletli hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada… | Video

22.03.2025 | 14:32

Bursa'da kontrolden çıkan motosikletli, karşı yöne geçip otomobile çarptı. Metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Feci kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, saat 12.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BNR plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Serkan Sungur (25) direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı yöne geçip, Onur G., (23) idaresindeki 34 RDG plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle yaklaşık 25 metre savrulan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, Onur G., ise duvara çarpıp yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

ACI HABERİ ALAN YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ
Genç motosikletlinin kaza haberi alan yakınları olay yerine geldiklerinde fenalık geçirdi. Polis ekipleri ve çevredekilerin güçlükle sakinleştirdikleri baba, ayakta durmakta zorlandı. Polis ekiplerince tahkikat devam ederken, Serkan Sungur'un cenazesi Bursa Adli Tıp Morguna Kaldırıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Manzara izlerken 15 metreden düştü, film gibi operasyonla kurtarıldı | Video 03:52
Manzara izlerken 15 metreden düştü, film gibi operasyonla kurtarıldı | Video 22.03.2025 | 16:32
SON DAKİKA: Yeşilçam’ın efsane ismi Filiz Akın hayatını kaybetti! Bir süredir tedavi görüyordu... | Video 07:59
SON DAKİKA: Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın hayatını kaybetti! Bir süredir tedavi görüyordu... | Video 22.03.2025 | 15:26
Metrelerce savrulan motosikletli hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada… | Video 01:54
Metrelerce savrulan motosikletli hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada… | Video 22.03.2025 | 14:32
Babanın 22 yaşındaki kızına vedası yürekleri burktu | Video 02:55
Babanın 22 yaşındaki kızına vedası yürekleri burktu | Video 22.03.2025 | 14:02
Köye inen kurtlara tek başına karşı koyan köpek kamerada | Video 00:39
Köye inen kurtlara tek başına karşı koyan köpek kamerada | Video 22.03.2025 | 14:02
Senet imzalattıkları şahısların mal varlıklarına tedbir koydurup gasp eden 2 kişi yakalandı | Video 00:37
Senet imzalattıkları şahısların mal varlıklarına tedbir koydurup gasp eden 2 kişi yakalandı | Video 22.03.2025 | 13:33
Ramazan davulcularının ’bahşiş’ kavgasında 16 tutuklama | Video 03:31
Ramazan davulcularının 'bahşiş' kavgasında 16 tutuklama | Video 22.03.2025 | 12:36
İçtiği çorbanın parasını ödememek için tabağa kıl koydu! Mide bulandıran anlar kamerada | Video 04:04
İçtiği çorbanın parasını ödememek için tabağa kıl koydu! Mide bulandıran anlar kamerada | Video 22.03.2025 | 12:23
Hatay’da 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 00:24
Hatay'da 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 22.03.2025 | 11:35
Bingöl’de işçileri taşıyan transit şarampole yuvarlandı: 2’si ağır 9 yaralı | Video 01:09
Bingöl’de işçileri taşıyan transit şarampole yuvarlandı: 2’si ağır 9 yaralı | Video 22.03.2025 | 11:12
4 öğrencinin cep telefonunu gasbedip, para alamadıkları 2 kişiyi bıçakladılar! | Video 00:32
4 öğrencinin cep telefonunu gasbedip, para alamadıkları 2 kişiyi bıçakladılar! | Video 22.03.2025 | 11:07
Çöp kamyonu dehşeti yaşatmıştı! Acı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 07:14
Çöp kamyonu dehşeti yaşatmıştı! Acı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 22.03.2025 | 10:34
Esenyurt’ta korkunç olay: Para vermeyen ablasını defalarca bıçakladı! | Video 01:31
Esenyurt’ta korkunç olay: Para vermeyen ablasını defalarca bıçakladı! | Video 22.03.2025 | 10:09
Kütahya’da apartman yangını: 6 kişi dumandan etkilendi | Video 01:42
Kütahya’da apartman yangını: 6 kişi dumandan etkilendi | Video 22.03.2025 | 09:50
Sungurlu’da dinlenme tesisinde korkutan yangın! O anlar kamerada | Video 01:02
Sungurlu'da dinlenme tesisinde korkutan yangın! O anlar kamerada | Video 22.03.2025 | 09:50
Gözleri kararan sürücü, park halindeki üç araca çarptı | Video 00:59
Gözleri kararan sürücü, park halindeki üç araca çarptı | Video 21.03.2025 | 15:56
Bahçelievler’de taksiye binerken motosikletin çarptığı kadın hayatını kaybetti | Video 00:25
Bahçelievler'de taksiye binerken motosikletin çarptığı kadın hayatını kaybetti | Video 21.03.2025 | 14:33
Küçükçekmece’de araca silahlı saldırı! 1 ölü | Video 01:07
Küçükçekmece'de araca silahlı saldırı! 1 ölü | Video 21.03.2025 | 13:07
Kırıkkale’de yasa dışı silah ticareti operasyonu: 3 gözaltı | Video 00:23
Kırıkkale'de yasa dışı silah ticareti operasyonu: 3 gözaltı | Video 21.03.2025 | 12:57
Bitlis’te uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama | Video 00:30
Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama | Video 21.03.2025 | 12:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY