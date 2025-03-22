Metrelerce savrulan motosikletli hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada… | Video
Bursa'da kontrolden çıkan motosikletli, karşı yöne geçip otomobile çarptı. Metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Feci kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
ACI HABERİ ALAN YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ
Genç motosikletlinin kaza haberi alan yakınları olay yerine geldiklerinde fenalık geçirdi. Polis ekipleri ve çevredekilerin güçlükle sakinleştirdikleri baba, ayakta durmakta zorlandı. Polis ekiplerince tahkikat devam ederken, Serkan Sungur'un cenazesi Bursa Adli Tıp Morguna Kaldırıldı.
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