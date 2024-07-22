Milyoner'de yarışmacı 9’uncu soruda öyle bir karar verdi ki…

ATV'nin beğeniyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bugün yine izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Serkan Yürekli isimli yarışmacı, hem ilginç evlilik hikayesiyle, hem de başarılı performansıyla geceye damga vurdu. İkinci baraj sorusuna kadar başarılı bir performans sergileyen yarışmacı, dokuzuncu soruda öyle bir karar verdi ki… İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o anlar!