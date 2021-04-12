Müge Anlı canlı yayın izle! 12 Nisan 2021 Pazartesi atv izle! Müge Anlı'da flaş açıklama: 21 Milyon TL'yi geçti!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
24:50
01:15
03:51
Kısıtlamayı ihlal eden tamirci gençler ortalığı birbirine kattı | Video 12.04.2021 | 09:56
01:15
03:08
04:41
İstanbul Büyükçekmece'de tanker bariyerlere çarptı:1 yaralı 12.04.2021 | 08:39
06:00
İstanbul Tuzla'da ihbara giden polis ekiplerine sürpriz 12.04.2021 | 08:40
00:48
Sosyal medyada paylaşmak için ölümü göze aldılar | Video 12.04.2021 | 09:26
01:00
04:10
03:55
Sevimli köpeğin kovayla oyunu tebessüm ettirdi | Video 12.04.2021 | 08:54
01:15
Müşteri olarak girdiler, müşterileri soydular | Video 12.04.2021 | 09:12
01:51
00:31
Çorum'da' 4.2'lik deprem! Derpem sonrası ilk görüntüler... 12.04.2021 | 08:38
01:03
Adana’da durdurulan 2 araçtan 1 ton gümrük kaçağı tütün yakalandı | Video 12.04.2021 | 08:12
00:51
02:08
E-5'te feci kaza. Otomobilin çarptığı adam bariyerde asılı kaldı | Video 12.04.2021 | 08:12
02:40
00:32
atv'nin gündem belirleyen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 12 Nisan 2021 Pazartesi canlı yayınında Müge Anlı'dan flaş açıklama!
MÜGE ANLI 12 NİSAN 2021 PAZARTESİ CANLI YAYIN ATV İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN