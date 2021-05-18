Müge Anlı canlı yayın izle: 18 Mayıs 2021 Salı atv izle! Müge Anlı'dan gözyaşlarına boğan haber! Para karşılığı verilen kız çocuğu...
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atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 18 Mayıs 2021 Salı canlı yayınında; Müge Anlı'dan flaş duyuru! Müge Anlı, 25 yıl önce hastane bahçesinde para karşılığı evlatlık verilen kız çocuğu ile ilgili son dakika haberini böyle verdi...
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