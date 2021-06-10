Video Yaşam Müge Anlı yine haklı çıktı! Kayseri'deki dehşet evi kamerada... Mehmet Turhan ve karısının cesedi tandırda...

Müge Anlı yine haklı çıktı! Kayseri'deki dehşet evi kamerada... Mehmet Turhan ve karısının cesedi tandırda...

Müge Anlı yine haklı çıktı! Kayseri'deki dehşet evi kamerada... Mehmet Turhan ve karısının cesedi tandırda...
10.06.2021 | 08:50

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atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen esrarengiz Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk olayında da Müge Anlı şüphelerinde haklı çıktı!

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Kayseri'de 22 gün önce kayıplara karışan Mehmet Turhan (55) ve boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği eşi Firdevs Öztürk (52), tandıra gömülü halde bulundu. Çifti öldürerek yeni yapılan tandıra gömdükleri belirlenen Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf, eşi Nejla ve oğlu Bedirhan Turhan gözaltına alındı.

Olay, Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesinde meydana geldi. Boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk, 19 Mayıs'ta kayıplara karıştı. Çocuklarının kayıp ihbarı üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çiftin bulunması için yakınları ile iletişime geçti. Kayıp Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan'ın çelişkili ifadeleri sonrası ekipler, takibe aldı. Yusuf Turhan'ın evinin yanına yeni tandır yaptırdığını belirleyen polis, arama çalışması yaptı.


ÇİFTİN CANSIZ BEDENLERİ BETON KALIBI İÇİNDE TANDIRDA BULUNDU
Kadavra köpeği ile yapılan aramalarda, çiftin cansız bedenlerinin beton dökülü tandırın içinde olduğu belirlendi. Tandırı kürek yardımı ile kıran ekipler, Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün cansız bedenlerine ulaştı. Çiftin öldürüldükten sonra çuval ile tandırın içine atıldığı tespit edildi. Tandır içinden çıkarılan çiftin cenazeleri, otopsileri yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf, eşi Nejla ve oğlu Bedirhan Turhan yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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