Müge Anlı'da cinayet itirafı olayındaki dehşet çukuru kamerada! Art arda işlenen vahşi cinayetlerde son dakika
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atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; Müge Anlı'dan Kayseri'deki çifte cinayet olayı ile ilgili son dakika haberleri! Müge Anlı canlı yayınında; beton zeminin kırıldığı cesetlerin tandırın içinden çıktığı duyuruldu. Müge Anlı'da kömürlükten görüntüler canlı yayına yansıdı ve öldürülen çift cenaze nakil aracına koyulması ardından da Kayseri Devlet Hastanesi Morguna götürülmesi görüntülendi...