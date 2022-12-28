Müge Anlı’da Arife Gökçe'nin şüpheli kaybı! İddiaların odağındaki Mustafa Karaaslan konuştu | Video
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ATV’nin sevilen programı Müge Anlı’da Arife Gökçe'nin şüpheli kaybında eşi kuşku duyduğu komşularının yönlendirildiğini iddia edip bir isim vermişti, bu iddiada adı geçen Mustafa Karaaslan ekibe konuştu. ''Sinan'la sorun yaşadıklarını ve irtibatı kestiklerini kendisine iftira attığını'' söyledi.