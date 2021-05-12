Müge Anlı'da canlı yayında kan donduran şok açıklama... 'Nezen'i öldürdüm' dedi!
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Eve giren hırsızlar 10 bin liralık ziynet eşyasını böyle çaldı | Video 12.05.2021 | 09:46
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Karaman Ermenek'te ahşap evde çıkan yangın, 3 eve daha sıçradı 12.05.2021 | 08:26
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Polis baskınına rağmen rahatlarını bozup, oyunu bırakmadılar | Video 12.05.2021 | 00:33
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Ünlü oyuncu Meryem Uzerli’den 4 aylık bebeğiyle yeni paylaşım | Video 11.05.2021 | 20:05
atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; esrarengiz Nezen Germiyen cinayeti olayında şok açıklama! "Cezaevinde 'Nezen'i öldürdüm' dedi"