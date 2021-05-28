Müge Anlı'da canlı yayında şok üstüne şok! Seri katil dehşetinde son dakika 'Öldürdüm denize attım'

atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında dehşete düşüren cinayet açıklamalarında son dakika! Müge Anlı, o kardeşlerin cinayet ve suç dökümünü sayarken isyan etti. Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'e ne oldu? Art arda işlenen cinayetlerin faili nerede? Müge Anlı canlı yayınında şoke eden cinayet açıklaması...