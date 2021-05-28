Müge Anlı'da canlı yayında şok üstüne şok! Seri katil dehşetinde son dakika 'Öldürdüm denize attım'
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Yüksekova'da ‘Süper Ay’ kendine hayran bıraktı | Video 28.05.2021 | 07:19
atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında dehşete düşüren cinayet açıklamalarında son dakika! Müge Anlı, o kardeşlerin cinayet ve suç dökümünü sayarken isyan etti. Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'e ne oldu? Art arda işlenen cinayetlerin faili nerede? Müge Anlı canlı yayınında şoke eden cinayet açıklaması...