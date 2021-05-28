Müge Anlı'da canlı yayında art arda şok cinayet açıklamaları! Dehşete düşüren ses kaydı... Kız kardeşlerini nasıl öldürdüler?
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atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; art arda gelen cinayet açıklamaları kan dondurdu!
Müge Anlı, Yusuf'un bir ses kaydı attığını, o ses kaydında Yusuf Bey'in Mehmet Bey'i arayıp konuştuklarını anlattı ve konuşmaları okudu. Yusuf Bey'in Mehmet Bey'e ben karakola gideceğim Havva için başvuruda bulunacağım kafam çok ağrıyor, ikimiz de gidelim, kardeş kardeş yatalım, birbirimize zarar vermektense kardeş kardeş yatalım dediğini aktardı. Mehmet Bey'in de Yusuf karakola gitmemize gerek yok, savcılığa gidelim dediğini, Yusuf Bey'in de karakola gidelim dediğini söyledi. Yusuf Bey'in biz ortak yatalım, çocuklarımız birbirine düşmesin dediği görüldü.