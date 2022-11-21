Video Yaşam Müge Anlı'da gündeme gelmişti! 43 yaşındaki Erdal Sakız ölü bulundu | Video
Müge Anlı'da gündeme gelmişti! 43 yaşındaki Erdal Sakız ölü bulundu | Video

Müge Anlı'da gündeme gelmişti! 43 yaşındaki Erdal Sakız ölü bulundu | Video

21.11.2022 | 10:39

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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Erdal Sakız'ın kaybolmasıyla ilgili olayda yeni bir gelişme yaşandı. Sakarya'nın Karasu ilçesinde 10 gün önce kaybolan 43 yaşındaki Erdal Sakız, Hendek ilçesi sınırlarında aracında tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. İşte sır cinayetle ilgili son dakika haberinin detayları...

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