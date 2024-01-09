Müge Anlı'da şaşkına çeviren 6 çocuklu evli kadın detayı! 35 yaşındaki Halis Güzelordu nerede? 09.01.2024 | 12:11 6 çocuk annesi evli kadın mı alıkoydu? Müge Anlı'daki Halis Güzelordu olayında son dakika... atv'nin izlenme rekorları kıran programı; Müge Anlı ile Tatlı Sert 9 Ocak 2024 canlı yayınında art arda şok iddialar... VİDEO DEVAM EDİYOR

Ağabeyi ve annesi 35 yaşındaki Halis Güzelordu'yu aramak için canlı yayında... 35 yaşındaki adamın sosyal medyadan tanıştığı evli ve 6 çocuk annesi Yasemin Hanım tarafından alıkonulduğu iddiası ortaya atıldı. Ağabey Aydın Güzelordu, kardeşinin mental sağlının çok iyi olmadığını ve kandırılmaya müsait olduğunu söylerken hayatından da endişe ediyorum dedi.