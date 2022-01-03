Müge Anlı'da Son Dakika: Emekli Albay Mustafa Kaya canlı yayında...

atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika! Emekli albay Mustafa Kaya stüdyoda... Seyhan Hanım, iddialarının doğru çıktığını, eşinin büyük kızının yanında kalırken kartlarının elinden alındığını, paraların hep çekilip harcandığını, bir de aile mahkemesine dilekçe verip Mustafa Kaya çekilme dolayısı ile deyip maaşı aldıklarını, bir de bir sürü borç olduğunu söyledi.