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OTOMATİK OYNAT
05:02
Müge Anlı'da Son Dakika: Emekli Albay Mustafa Kaya canlı yayında... 03.01.2022 | 11:56
01:32
İstanbul'da merdiven altı klinikte kaçak ilaç skandalı 03.01.2022 | 11:52
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Siverek’te bisiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı | Video 03.01.2022 | 10:57
01:22
03:11
Kütahya'da görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü | Video 03.01.2022 | 10:32
14:57
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Çanakkale boğazı yoğun sis nedeniyle kapandı 03.01.2022 | 09:41
01:08
Mardin'de 3 katlı binada patlama! 1 yaralı 03.01.2022 | 09:28
04:26
Aktivistlerden Nemrut’un develerine yürüyüş | Video 03.01.2022 | 09:17
02:56
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İstanbul Taksim'de gençlerden şaşırtan dans gösterisi! 03.01.2022 | 09:22
02:37
Kredi kartını uzattı, market sahibinin telefonunu çalarak kaçtı | Video 03.01.2022 | 09:17
01:02
04:08
Kars'ta vatandaşlar kar altında halay çekti | Video 03.01.2022 | 09:01
03:06
Yılın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 50’yi gördü | Video 03.01.2022 | 09:01
02:14
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Erzincan'da karbonmonoksit gazından İran uyruklu 6 kişi zehirlendi | Video 03.01.2022 | 09:01
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İstanbul Beylikdüzü’nde kuyuya düşen keçiyi kurtarma operasyonu kamerada 03.01.2022 | 08:59
atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika! Emekli albay Mustafa Kaya stüdyoda... Seyhan Hanım, iddialarının doğru çıktığını, eşinin büyük kızının yanında kalırken kartlarının elinden alındığını, paraların hep çekilip harcandığını, bir de aile mahkemesine dilekçe verip Mustafa Kaya çekilme dolayısı ile deyip maaşı aldıklarını, bir de bir sürü borç olduğunu söyledi.