Müge Anlı'da son dakika: Kocasının amcasıyla kaçan kadından şok açıklamalar: 'Kendimi...'

atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında skandal yasak aşk olayında son dakika gelişmesi!

Seda Hanım, Emir Bey tarafından kaçırıldığını, 10 senedir kendisinden hoşlandığını, hatta 5 sene önce de kaçırmayı düşündüğünü, yeni yeni de kendisinin de hoşlanmaya başladığını söyledi. Köye gittiklerini, orada konuşmaya başladıklarını anlatan Seda Hanım, kayınvalidesi ameliyat olurken hastaneye gittiğini, orada Emir Bey ile kafeteryaya indiklerini, kendisine seni kaçıracağım dediğini iddia etti. Seda Hanım, çocukları olduğu için beni kaçırma dediğini, eve gelirken dolmuşta Emir Bey'in cüzdanını aldığını, kendisi ile gelmezse diye tehdit edildiğini, o şekilde kendisini kaçırdığını söyledi. Seda Hanım, Emir Bey'in babasından para aldığını öğrendiğini, hatta Keçiören'de arkadaşından da para aldığını, arkadaşının yanına gidince taksiciye kendisini eve götürmesini söyleyeceğini ama kendisini tehdit ettiği için korkup geri dönemediğini, zira sen gidersen kendimi öldürürüm dediğini belirtti.