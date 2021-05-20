Müge Anlı'daki yasak aşk skandalında flaş yüzleşme! Kocasının amcasıyla kaçan kadın canlı yayında

atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; skandal yasak aşkın tarafları birbirlerini böyle suçladı...

Emir Bey, cebinden kalem çıkararak kalemi Seda Hanım'ın aldığını, kendisine parfüm de aldığını, kalemin üzerinde Emir ve kalp simgesi olduğu görülürken Seda Hanım bu hediyeleri kendisinin aldığını söyledi. Seda Hanım, boşlukta hissettiği için böyle olduğunu ama önce Emir Bey'in ben seni kaçıracağım dediğini iddia etti. Emir Bey, stüdyoda yüzleşmek istediğini söyleyince Müge Anlı, istemediğini eş kavgalarını sevmediğini belirtti. Emir Bey, Seda Hanım'ın ben hamileyim dediğini ileri sürünce Seda Hanım çocuğu olmadığını, öyle bir şey söylemediğini dile getirdi.