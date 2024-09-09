Narin Güran’ın cansız bedeni Adli Tıp’tan çıkarıldı! Köyüne götürülüp son yolculuğuna uğurlanacak | Video
Narin Güran'ın otopsi işlemleri tamamlandı. Alınan örneklerin bazıları incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na yollandı. Narin'in cansız bedeni ise biraz önce Adli Tıp'tan çıkarıldı. Cenaze bugün köyde toprağa verilecek…
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