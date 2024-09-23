Narin'in abisinin kolundaki diş izleri kime ait? Adli Tıp raporu ortaya çıktı | Video
Adli Tıp 2'inci İhtisas Kurulu, Narin Güran cinayetinin tutuklularından abisi Enes Güran'ın kolundaki diş izlerinin kime ait olduğunun tespit edilemeyeceğine karar verdi.
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