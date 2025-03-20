Nefes borusuna şeker kaçan öğrenci "Heimlich" manevrasıyla kurtarıldı | Video 20.03.2025 | 08:19 Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde nefes borusuna şeker kaçan 2. sınıf öğrencisi, öğretmenin yaptığı "Heimlich" manevrasıyla kurtarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde Çermik ilçesi Ercan Demirkol İlkokulu'nda 2. sınıf öğrencisinin teneffüste yediği şeker, nefes borusuna kaçtı. Durumu fark eden kadın öğretmen, şekeri çıkaramayınca durumu bahçedeki ilkokul öğretmeni Bayram Kaya'ya söyledi. Kaya, Heimlich manevrası ile müdahalede bulunarak öğrenciyi kurtardı.