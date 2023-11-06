Video Yaşam Nemrut Krater Gölü sezonun son ziyaretçilerini ağırlıyor | Video
Nemrut Krater Gölü sezonun son ziyaretçilerini ağırlıyor | Video

Nemrut Krater Gölü sezonun son ziyaretçilerini ağırlıyor | Video

06.11.2023 | 09:56

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Krater Gölü sezonun son ziyaretçilerini ağırlıyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırları içinde bulunan dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü, kar yağışının ardından yaklaşık 6 ay boyunca yolu kapalı kalacak. Kent sakinlerinin yanı sıra başka illerden gelen ziyaretçiler ile yerli ve yabancı turistler doğayla iç içe zaman geçiriyor. Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği son günlerde ziyaretçi sayısında önemli artış yaşanan Nemrut, kış ayları öncesinde son ziyaretçilerini de ağırlıyor.

Son zamanlarda elle beslenen ayılarla da gündeme gelen Nemrut Krater Gölü kenarına gelen yerli ve yabancı turistler bol bol fotoğraf çekip çaylarını yudumladılar. Aralık ayının ortalarında başlayan kar yağışı ile birlikte yolu kapanan Nemrut Krater Gölü, mayıs ayının sonuna kadar kapalı kalıyor. Bu süreçte bölgede vahşi yaşam için ekipler zaman zaman yemleme çalışma yapıyor.

Çocuklarıyla birlikte Nemrut'a gelen Hülya Yaman, "Sonbaharın son dönemlerini yaşıyoruz. Doğa kış uykusuna yatmadan çocuklar bu güzelliği görsün diye bugün buraya geldik. Çok güzel bir doğası var. Bizlerde bunu değerlendirdik" dedi.

Almanya'dan Nemrut'u kitaplardan görerek gezmeye geldiklerini anlatan Birgit Thoelstede, "Memleketim Almanya Hannover. Almanya'da bir çikolata fabrikasında çalışıyorum. Burayı kitapta gördük ve Türkiye'ye karavanımızla gideceğiz deyip atlayıp geldik. Gerçekten çok güzel bir yol kat ettik. Sonbaharda çok güzel görünüyor. Türkiye'ye ilk gelişim, çok şaşırdım ve beğendim" diye konuştu.

Tatvan'dan gelerek bölgede 2 gün kamp yapan Yavuz Vecel de, fırsat buldukça Nemrut Krater Gölü kenarında kamp yaptığını, sonbahar ayları ile birlikte son defa kamp yapmak için yeniden Nemrut'a geldiğini söyledi. Vecel, "Tatvan'da kalıyorum. Yaklaşık 3 yıldan beridir kamp yapıyorum. Hafta sonlarını da Nemrut'ta geçiriyorum. Sonbaharın da gelişi ile birlikte kamp yapmak istedik. Dün buraya geldik. Geceyi de burada geçireceğiz. 6 ay boyunca kardan dolayı yolu kapalı oluyor. Sonbahar mevsimi de son demlerini yaşıyor. Bizlerde buraya gelerek bunu değerlendirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Nemrut Krater Gölü sezonun son ziyaretçilerini ağırlıyor | Video 04:49
Nemrut Krater Gölü sezonun son ziyaretçilerini ağırlıyor | Video 06.11.2023 | 09:56
5 katlı bina saniyeler içerisinde böyle yerle bir oldu | Video 00:18
5 katlı bina saniyeler içerisinde böyle yerle bir oldu | Video 06.11.2023 | 09:55
27 yıldır biriktirdiği oyuncaklarıyla 20 ülke 65 şehir gezdi | Video 03:28
27 yıldır biriktirdiği oyuncaklarıyla 20 ülke 65 şehir gezdi | Video 06.11.2023 | 10:09
2 milyon TL vurgun yapan kadın hırsızlar tutuklandı | Video 00:59
2 milyon TL vurgun yapan kadın hırsızlar tutuklandı | Video 06.11.2023 | 09:56
Diyarbakır’da 403 kilo esrar ve 423 bin esrar bitkisi ele geçirildi | Video 00:50
Diyarbakır’da 403 kilo esrar ve 423 bin esrar bitkisi ele geçirildi | Video 06.11.2023 | 09:56
Otomobilin hurdaya döndüğü kaza kamerada | Video 00:49
Otomobilin hurdaya döndüğü kaza kamerada | Video 06.11.2023 | 09:43
Çorum’da bir garip olay: Evimde hırsız var diyerek polis çağıran kadın 5. kattan atladı | Video 01:24
Çorum’da bir garip olay: "Evimde hırsız var" diyerek polis çağıran kadın 5. kattan atladı | Video 06.11.2023 | 09:41
Dilan Polat ve Engin Polat çiftiyle ilgili yürütülen soruşturmada kalan 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video 00:32
Dilan Polat ve Engin Polat çiftiyle ilgili yürütülen soruşturmada kalan 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video 06.11.2023 | 09:41
Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı 01:52
Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı 06.11.2023 | 09:14
Dilan Polat ve Engin Polat’ın ifadeleri ortaya çıktı | Video 04:14
Dilan Polat ve Engin Polat’ın ifadeleri ortaya çıktı | Video 06.11.2023 | 08:58
İETT otobüsü yaşlı kadınlara çarptı: 2 ağır yaralı | Video 01:14
İETT otobüsü yaşlı kadınlara çarptı: 2 ağır yaralı | Video 06.11.2023 | 08:58
Soğuk hava Ağrı’yı etkisi altına aldı | Video 02:56
Soğuk hava Ağrı’yı etkisi altına aldı | Video 06.11.2023 | 09:00
77 ilde Mengene Operasyonu | Video 02:03
77 ilde "Mengene" Operasyonu | Video 06.11.2023 | 08:58
Bulgaristan sınırında 6 milyon 750 bin liralık altına el konuldu | Video 01:16
Bulgaristan sınırında 6 milyon 750 bin liralık altına el konuldu | Video 06.11.2023 | 08:58
Büyükçekmece D-100’de İETT otobüsünün çarptığı 2 kadın ağır yaralandı | Video 01:26
Büyükçekmece D-100'de İETT otobüsünün çarptığı 2 kadın ağır yaralandı | Video 06.11.2023 | 09:00
Bursa’da evde silahlı kavga: 1 ağır yaralı | Video 00:22
Bursa’da evde silahlı kavga: 1 ağır yaralı | Video 06.11.2023 | 08:59
Dilan Polat ağlayarak cezaevine girdi | Video 00:44
Dilan Polat ağlayarak cezaevine girdi | Video 05.11.2023 | 16:13
Muhtar cinayetinin azmettiricileri aile bireyleri çıktı | Video 02:06
Muhtar cinayetinin azmettiricileri aile bireyleri çıktı | Video 05.11.2023 | 15:32
İncirlik Üssü’ne girmeye çalışan gruba polis müdahale etti | Video 01:01
İncirlik Üssü’ne girmeye çalışan gruba polis müdahale etti | Video 05.11.2023 | 15:32
Mamak’ta iki grup arasında kavga | Video 00:31
Mamak’ta iki grup arasında kavga | Video 05.11.2023 | 13:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA