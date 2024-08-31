Video Yaşam Nevşehir'de tehlikeli yolculuk kamerada!
Nevşehir'de tehlikeli yolculuk kamerada!

Nevşehir'de tehlikeli yolculuk kamerada!

31.08.2024 | 13:45

Nevşehir-Niğde yol Göre Kasabası yakınlarında meydana gelen olayda bir kişi; motorun üzerine yatarak yoluna devam etti. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerinin canını tehlikeye atan şahıs; daha sonra kalktı. O anları kaydeden vatandaş ise, "el deliye, ben akıllıya hasret" diyerek tepkisini dile getirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Manisa’da evlat dehşeti: Boş araziye götürdüğü babasını öldürüp polise teslim oldu 01:07
Manisa'da evlat dehşeti: Boş araziye götürdüğü babasını öldürüp polise teslim oldu 31.08.2024 | 14:19
Nevşehir’de tehlikeli yolculuk kamerada! 00:43
Nevşehir'de tehlikeli yolculuk kamerada! 31.08.2024 | 13:45
İstanbul Esenyurt’ta 34 katlı binada yangın! Camlarda böyle kurtarılmayı beklediler... 07:37
İstanbul Esenyurt'ta 34 katlı binada yangın! Camlarda böyle kurtarılmayı beklediler... 31.08.2024 | 13:32
Esenyurt’ta 34 katlı sitede yangın paniği: Mahsur kalanları ekipler kurtardı 05:42
Esenyurt'ta 34 katlı sitede yangın paniği: Mahsur kalanları ekipler kurtardı 31.08.2024 | 13:30
Osmaniye’de baba ile 6 yaşındaki kızının öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı 00:37
Osmaniye'de baba ile 6 yaşındaki kızının öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı 31.08.2024 | 13:21
SON DAKİKA | İstanbul Esenyurt’ta sitede yangın | CANLI YAYIN 02:55
SON DAKİKA | İstanbul Esenyurt'ta sitede yangın | CANLI YAYIN 31.08.2024 | 13:05
Tekirdağ’da motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı 02:06
Tekirdağ'da motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı 31.08.2024 | 11:52
Mardin’de ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı 00:24
Mardin’de ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı 31.08.2024 | 11:33
Bursa’da uygulamadan kaçan alkollü sürücü böyle yakalandı 02:28
Bursa'da uygulamadan kaçan alkollü sürücü böyle yakalandı 31.08.2024 | 10:56
Çankırı’da ilginç olay: Gece vakti caddenin ortasında ateş yaktı, polise yakalandı 01:14
Çankırı'da ilginç olay: Gece vakti caddenin ortasında ateş yaktı, polise yakalandı 31.08.2024 | 10:56
Trabzon’da 3 akrabasını öldürüp yayla evini ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı 06:48
Trabzon'da 3 akrabasını öldürüp yayla evini ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı 31.08.2024 | 10:56
İstanbul’da kabin amirinin öldüğü motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı 02:19
İstanbul'da kabin amirinin öldüğü motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı 31.08.2024 | 10:10
Mesut Özil’in camideki o görüntüleri Sivaslı genç futbolculara örnek oldu 05:59
Mesut Özil'in camideki o görüntüleri Sivaslı genç futbolculara örnek oldu 31.08.2024 | 09:40
Hatay’da 10 katlı binanın yıkım anı kamerada! 00:16
Hatay'da 10 katlı binanın yıkım anı kamerada! 31.08.2024 | 09:40
Giresun’da hafriyat kamyonun kadına çarpma anı kamerada! 00:22
Giresun'da hafriyat kamyonun kadına çarpma anı kamerada! 31.08.2024 | 08:42
Bursa’da kontrolden çıkan araç iş yerlerine çarparak durdu! 00:52
Bursa'da kontrolden çıkan araç iş yerlerine çarparak durdu! 31.08.2024 | 08:42
Bahçelievler’de 3 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı 05:28
Bahçelievler’de 3 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı 31.08.2024 | 08:47
Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne silahlı saldırı: 5 yaralı 05:29
Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı: 5 yaralı 31.08.2024 | 08:37
Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz çocuğun polisle kovalamacası kamerada | Video 00:28
Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz çocuğun polisle kovalamacası kamerada | Video 30.08.2024 | 16:14
Başakşehir’de kontrolden çıkan kamyonet 5 metre yükseklikten siteye düştü! O anlar kamerada | Video 05:38
Başakşehir’de kontrolden çıkan kamyonet 5 metre yükseklikten siteye düştü! O anlar kamerada | Video 30.08.2024 | 15:02

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA