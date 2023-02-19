Nurdağı'nda ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor | Video 19.02.2023 | 12:42 Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımına aralıksız devam ediliyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık iki büyük depremde en ciddi hasarı alan yer Gaziantep'in Nurdağı ilçesi oldu. İlk belirlemelere göre 4 bin 787 acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık binanın tespit edildiği ilçede, 2 bin 500 civarında vatandaş hayatını kaybederken, binlerce vatandaş da yaralandı.

İki büyük depremde ciddi hasar alan Nurdağı ilçesindeki ağır hasarlı ve hasarlı binaların yıkımı aralıksız devam ediyor. Yıkılma tehlikesi bulunan ve acil yıkılma kararı alınan binalar iş makineleri yardımıyla kontrollü bir şekilde yıkılıyor. Yıkım çalışması yapılan binaların çevresinde ise güvenlik güçleri tarafından tedbir alınırken yıkım sahasına her hangi birinin girmesi engelleniyor.