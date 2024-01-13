Of’ta kar yağışı sonrası vaşak ve karaca görüntülendi | Video 13.01.2024 | 16:26 Trabzon'un Of ilçesi kırsalında etkili olan kar yağışı sonrasında yörede sayıları az sayıda bulunan vaşak görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Dün gece saatlerinden itibaren başlayan yağışın ardından karla kaplı arazide dolaşan bir vaşak ve karaca görüntülendi. Kar yağışının ardından ormanlık alanlardan ilçe merkezine yakın mahallerde görülen yabani hayvanlar, cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Karla kaplı arazide dolaşan vaşak ve karaca bölgede araçlarıyla seyahat edenlerin ve mahalle sakinleri tarafından görüntülendi. Çevrelerini meraklı gözlerle izleyen vaşak bir süre sonra gözden kayboldu.