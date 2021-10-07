Okul çıkışı kızlar birbirine girdi, o anlar kamerada | Video

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Küçükçekmece’de, okuldan çıkan bir grup kız, bilinmeyen nedenle kavgaya tutuştu. Birbirine giren kızlardan ikisi hafif şekilde yaralanırken, kavga anı vatandaşın cep telefonuna yansıdı.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'ndeki Küçükçekmece Anadolu İmam Hatip Lisesi kız öğrencileri arasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, okul çıkışı bir grup kız henüz bilinmeyen bir nedenle önce tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle kızlar yol ortasında birbirlerine yumruk yumruğa girmeye başladı. Kızlardan ikisi dudağından hafif bir şekilde yaralanırken, erkek öğrencilerin ve vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi. Daha sonra olay yerinden ayrılan kızların kavgası vatandaşların cep telefonu tarafından kaydedildi.