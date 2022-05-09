Önce düştü, sonra çalmaya çalıştığı içecekler patladı! Sakar hırsız kamerada | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:37
Bursa'da küçük çocuğun tehlikeli yolculuğu kameralarda | Video 09.05.2022 | 09:53
01:06
01:33
Tarihi Asma Köprü, manzarasıyla göz kamaştırıyor | Video 09.05.2022 | 09:45
01:32
Yalova’da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı | Video 09.05.2022 | 09:26
00:14
01:44
06:15
03:45
00:28
Mersin’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı | Video 09.05.2022 | 08:56
01:38
Bolvadin'de çarşıda çıkan yangında 15 iş yeri alevlere teslim oldu | Video 09.05.2022 | 08:57
01:10
01:11
İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti | Video 09.05.2022 | 08:56
01:44
Film gibi kovalamaca! Gasp suçundan aranan şahıslar böyle yakalandı | Video 09.05.2022 | 08:54
01:05
Kentin göbeğindeki parkta kavga çıktı, 1 kişi bıçaklandı | Video 09.05.2022 | 08:54
01:10
00:58
Ahlat’ta Mayıs ayında kar yağdı | Video 08.05.2022 | 23:36
01:20
Kaza yapan sürücü, aracı çekilirken gözyaşlarını tutamadı | Video 08.05.2022 | 21:35
00:10
00:20
Şanlıurfa'da zihinsel engelliler yılın annesini seçti | Video 08.05.2022 | 18:28
00:43
Kiev metrosunda U2’dan halka moral konseri | Video 08.05.2022 | 17:38
Ankara’nın Pursaklar ilçesinde hırsızlık için girdiği markette önce düşen ardından çalmaya çalıştığı içecekler üzerine patlayan hırsız kameraya yansıdı.