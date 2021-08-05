Video Yaşam Ören'den gemilerle tahliye edilen vatandaşlar Bodrum'da | Video

Ören'den gemilerle tahliye edilen vatandaşlar Bodrum'da | Video

Ören'den gemilerle tahliye edilen vatandaşlar Bodrum'da | Video
05.08.2021 | 08:41

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Deniz Kuvvetlerine ait gemiyle Ören'den tahliye edilenler Bodrum'a getirildi.

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