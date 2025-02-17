Ortalığın savaş alanına döndüğü taraftarların kavgasında 1 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 17.02.2025 | 08:39 Bolu’da Amed Sportif Faaliyetler taraftarları ile Fenerbahçe taraftarları arasında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 12.00'de TEM Otoyolu üzerindeki Bolu Highway AVM'nin otoparkında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Boluspor ile oynayacakları maç için Bolu'ya gelen Amed Sportif Faaliyetleri taraftarları ile Kasımpaşa maçını izlemek için İstanbul'a giden Fenerbahçe taraftarları mola verdikleri Highway'de karşılaşmıştı. İki takımın taraftarları arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüşmüştü. Tarafların birbirlerine bıçak ve taşlarla saldırması ile ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada 3 Fenerbahçe taraftarı yaralanmıştı. İhbar üzerine olay bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Jandarma ekipleri, tarafları ayırmak için havaya ateş açmıştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 3 Fenerbahçe taraftarı hastaneye kaldırılarak tedaviye alınmıştı.

Yürütülen incelemede yaralama olayını gerçekleştirdiği belirlenen M.K. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından M.K. adliyeye sevk edildi. Bolu Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İki spor kulübü taraftarlarının sözlü tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu 3 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş olup, 2 yaralı vatandaşımız tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Diğer yaralı vatandaşımız ise takip ve gözlem amaçlı olarak servise yatırılmıştır. Jandarma ekiplerinin derhal müdahalesi sonrası olayın faili olan M.K. isimli şahıs yakalanmış ve adli mercilere teslim edilmiştir. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.