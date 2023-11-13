Video Yaşam Osmangazi Köprüsü girişinde tır devrildi | Video
Osmangazi Köprüsü girişinde tır devrildi | Video

Osmangazi Köprüsü girişinde tır devrildi | Video

13.11.2023 | 14:12

Osmangazi Köprüsü girişinde hafif ticari araçla çarpışan tır devrildi. Kaza sebebiyle trafikte araç yoğunluğu yaşandı.

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Kaza, Osmangazi Köprüsü'nün Kocaeli Gebze girişi Yalova istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafifi ticari araç ile çarpışan tır devrildi. Yan yatan dorsenin bir bölümü yol kenarındaki yeşillik alana kaydı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için trafikte kontrollü geçişleri sağladı. Kazalı araçların kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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