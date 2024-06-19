Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı | Video
Osmaniye'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda farklı türde uyuşturucu madde ele geçirilirken 30 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 30 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlar sevk edildi.
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