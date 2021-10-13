Otobanda feci kaza! Motokuryenin bacağı kırıldı | Video

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İstanbul Bahçeşehir’de meydana gelen motor kazası sonrası feci görüntüler ortaya çıktı. Kazaya karışan motokuryenin bacağını kırıldığı görülüyor.
İstanbul Bahçeşehir otobanında feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emniyet şeridinden ilerleyen motokurye ile bir araç birbirine girdi. Kaza sonrası motordan düşen kuryenin bacağı kırıldı. Kazada ağır yaralanan motokuryeye sağlık ekipleri müdahale ederken bacağının görüntüsü yürekleri sızlattı.