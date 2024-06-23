Otobüste saç saça baş başa girdiler! O anlar kamerada | Video
Bursa'da otobüste birbirine giren kadınlar, saç saça baş başa kavga etti. Birbirlerine hakaretler savuran kadınların çocukları ise ağlama krizine girdi.
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