Otobüste saç saça baş başa girdiler! O anlar kamerada | Video 23.06.2024 | 12:34 Bursa'da otobüste birbirine giren kadınlar, saç saça baş başa kavga etti. Birbirlerine hakaretler savuran kadınların çocukları ise ağlama krizine girdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay Bursa-Gemlik arasında sefer yapan 101 numaralı otobüste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kadın yolcu, otobüs içinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle kadınlar saç saça baş başa kavgaya tutuştu. Kavga kadınlardan birinin otobüsten inmesiyle son buldu. Kadınlardan birinin çocuğunun ağlaması ise dikkat çekti. Otobüste yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.