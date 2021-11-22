Patlayan ısı ampulü yangına neden oldu, beş yavru kangal telef oldu | Video

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Sivas’ta patlayan ısı ampulü yangın çıkarttı, çıkan yangında beş yavru kangal telef oldu.
Edinilen bilgiye göre olay Yüceyurt Mahallesinde köpek kulübesi olarak kullanılan metruk bir binada meydana geldi. Yangının fark edilmesi ile itfaiyeden yardım istendi. Sivas Belediye İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Ancak kulübede bulunan beş kangal yavrusu yanarak telef oldu. Anneleri ise kaçarak kurtulmayı başardı. Yangına patlayan ısı ampulünün neden olduğu tahmin ediliyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.