Video Yaşam Pendik’te koca dehşeti! Eşini öldürdü, çocuklarını arayıp "annenizi öldürdüm" dedi | Video
Pendik’te koca dehşeti! Eşini öldürdü, çocuklarını arayıp

Pendik’te koca dehşeti! Eşini öldürdü, çocuklarını arayıp "annenizi öldürdüm" dedi | Video

28.10.2022 | 10:29

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Pendik’te koca dehşeti! Eşini öldürdü, çocuklarını arayıp annenizi öldürdüm dedi | Video 05:33
Pendik’te koca dehşeti! Eşini öldürdü, çocuklarını arayıp "annenizi öldürdüm" dedi | Video 28.10.2022 | 10:29
İkitelli’de sanayi sitesinde patlama! Ölü ve yaralılar var | Video 02:50
İkitelli'de sanayi sitesinde patlama! Ölü ve yaralılar var | Video 28.10.2022 | 10:44
Para vermediği için annesini dövüp rehin aldı, dayısı tarafından vuruldu | Video 00:30
Para vermediği için annesini dövüp rehin aldı, dayısı tarafından vuruldu | Video 28.10.2022 | 10:33
Genç kızlar, akranlarını döverken çektikleri görüntüyü sosyal medyada paylaştı | Video 01:00
Genç kızlar, akranlarını döverken çektikleri görüntüyü sosyal medyada paylaştı | Video 28.10.2022 | 10:25
’Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın eniştesi yasa dışı bahis paralarını çekerken yakalandı | Video 02:33
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın eniştesi yasa dışı bahis paralarını çekerken yakalandı | Video 28.10.2022 | 10:12
Sosyal medyadan tanıştığı kız için metruk binaya gitti, gasp edildi | Video 03:40
Sosyal medyadan tanıştığı kız için metruk binaya gitti, gasp edildi | Video 28.10.2022 | 10:03
Küçükçekmece’de İETT otobüsü yoldan çıktı | Video 02:36
Küçükçekmece'de İETT otobüsü yoldan çıktı | Video 28.10.2022 | 09:38
Tek teker giden motosiklet trafikte böyle tehlike saçtı | Video 00:11
Tek teker giden motosiklet trafikte böyle tehlike saçtı | Video 28.10.2022 | 10:02
Tartıştığı kişiye kurşun yağdırırken çocuğu yaraladı, serbest bırakıldı | Video 03:21
Tartıştığı kişiye kurşun yağdırırken çocuğu yaraladı, serbest bırakıldı | Video 28.10.2022 | 09:42
Komşu iki kardeşin evleri yangında kül oldu | Video 02:52
Komşu iki kardeşin evleri yangında kül oldu | Video 28.10.2022 | 09:16
Mersin’de PKK ve DEAŞ’a şafak operasyonu: 15 gözaltı kararı | Video 03:51
Mersin'de PKK ve DEAŞ'a şafak operasyonu: 15 gözaltı kararı | Video 28.10.2022 | 09:06
Ataşehir’deki cinayetin sır perdesi aralandı | Video 02:51
Ataşehir’deki cinayetin sır perdesi aralandı | Video 28.10.2022 | 09:06
Van’da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama | Video 00:26
Van’da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama | Video 28.10.2022 | 09:06
Edirne’de narkotik ekipleri şafak operasyonu düzenledi: 9 şüpheliden 4’ü tutuklandı | Video 01:39
Edirne'de narkotik ekipleri şafak operasyonu düzenledi: 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı | Video 28.10.2022 | 08:39
Görevden ihraç edilen astsubay 1 milyon 770 bin kaçak makaronla yakalandı | Video 00:53
Görevden ihraç edilen astsubay 1 milyon 770 bin kaçak makaronla yakalandı | Video 28.10.2022 | 08:39
Meksika Körfezi’nde helikopter düştü: 1 ölü, 2 yaralı | Video 00:51
Meksika Körfezi'nde helikopter düştü: 1 ölü, 2 yaralı | Video 28.10.2022 | 00:23
Kağıthane’de tartıştığı kadını 10 el ateş ederek öldüren bekçiye müebbet hapis cezası | Video 03:50
Kağıthane'de tartıştığı kadını 10 el ateş ederek öldüren bekçiye müebbet hapis cezası | Video 27.10.2022 | 16:51
8 aylık bebeğiyle birlikte şarampole yuvarlanan otomobilde can verdi | Video 01:38
8 aylık bebeğiyle birlikte şarampole yuvarlanan otomobilde can verdi | Video 27.10.2022 | 16:39
İstanbul’da elektrikli scooter denetimi: Fosforlu yelek giymeyenlere ceza yağdı | Video 01:44
İstanbul’da elektrikli scooter denetimi: Fosforlu yelek giymeyenlere ceza yağdı | Video 27.10.2022 | 16:34
Hastane önünde güvenlik görevlisine silah çekti! O anlar kamerada | Video 04:59
Hastane önünde güvenlik görevlisine silah çekti! O anlar kamerada | Video 27.10.2022 | 16:18

Pendik’te yaşayan 65 yaşındaki kadın, bir süredir sorun yaşadığı eşinin konuşmak için çağırmasıyla eşinin evine gitti. 67 yaşındaki erkek şahıs evde eşini silahla vurarak öldürdü. Eşini vuran şahıs çocuklarını telefonla arayarak ‘annenizi öldürdüm’ dedi, ardından kendisini de vurarak intihar etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Pendik'te dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre bir süredir eşiyle problemler yaşayan 65 yaşındaki Fadime Çiftçi, küçük oğlunun evine ziyarete gitti. İddiaya göre kadını, bir süredir problem yaşadığı 67 yaşındaki kocası Yüksel Çiftçi konuşma bahanesiyle evine çağırdı. Eşinin evine giden Fadime Çiftçi, evde eşi Yüksel Çiftçi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Eşini öldüren şahıs daha sonra çocuklarını arayarak 'annenizi öldürdüm' dedi. Çocuklarıyla yaptığı konuşmasını sonlandıran şahıs, aynı silahla kendisini vurdu. Şahıs, yaralı olarak kaldırıldığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yaşlı çiftin cesetleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"İKİSİ DE MAHALLEMİZİN BÜYÜKLERİNDENDİ, ELLERİNDE BÜYÜDÜK"
Mahalle sakinlerinden Lütfü Doğan, "Kocası karısını öldürmüş, sonra da kendisine sıkmış. Babası oğlunu aramış, kendisine sıkmadan önce. 'Gelin annenizi alın' demiş. O arada kendisini de silahla vurmuş" dedi. Mehmet Ali Kurubal isimi vatandaş, "Biz evdeydik. Bir ses geldik. Balkona çıktığımızda ambulanslar gelmişti. Yüksel abimiz var mahallemizin sevdiğimiz bir abisi. Karısı çok iyiydi. 30 yıllık ahbaplığımız var. Bir durumlar olmuş sanırım. Karısını vurmuş. Kendisi de hastanede can vermiş. Karısını vurmuş, sonrasında da kendisini vurmuş" diye konuştu. Muhammed Yusuf Acukcu ise, "İkisi de mahallemizin büyüklerindendi. İkisinin de ekmeğini yedik, elinde büyüdük. Böyle bir şey beklemiyorduk. Çok üzüldük. Bir anlık cinnet demek ki" şeklinde konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA