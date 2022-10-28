Pendik’te koca dehşeti! Eşini öldürdü, çocuklarını arayıp "annenizi öldürdüm" dedi | Video
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Pendik’te yaşayan 65 yaşındaki kadın, bir süredir sorun yaşadığı eşinin konuşmak için çağırmasıyla eşinin evine gitti. 67 yaşındaki erkek şahıs evde eşini silahla vurarak öldürdü. Eşini vuran şahıs çocuklarını telefonla arayarak ‘annenizi öldürdüm’ dedi, ardından kendisini de vurarak intihar etti.
"İKİSİ DE MAHALLEMİZİN BÜYÜKLERİNDENDİ, ELLERİNDE BÜYÜDÜK"
Mahalle sakinlerinden Lütfü Doğan, "Kocası karısını öldürmüş, sonra da kendisine sıkmış. Babası oğlunu aramış, kendisine sıkmadan önce. 'Gelin annenizi alın' demiş. O arada kendisini de silahla vurmuş" dedi. Mehmet Ali Kurubal isimi vatandaş, "Biz evdeydik. Bir ses geldik. Balkona çıktığımızda ambulanslar gelmişti. Yüksel abimiz var mahallemizin sevdiğimiz bir abisi. Karısı çok iyiydi. 30 yıllık ahbaplığımız var. Bir durumlar olmuş sanırım. Karısını vurmuş. Kendisi de hastanede can vermiş. Karısını vurmuş, sonrasında da kendisini vurmuş" diye konuştu. Muhammed Yusuf Acukcu ise, "İkisi de mahallemizin büyüklerindendi. İkisinin de ekmeğini yedik, elinde büyüdük. Böyle bir şey beklemiyorduk. Çok üzüldük. Bir anlık cinnet demek ki" şeklinde konuştu.