Video Yaşam Pendik'te TIR'ın devrildiği anlar kamerada | Video
Pendik'te TIR'ın devrildiği anlar kamerada | Video

Pendik'te TIR'ın devrildiği anlar kamerada | Video

19.01.2025 | 10:10

Pendik TEM Otoyolu'nda hızla ilerleyen TIR virajı alamayarak devrildi. Kaza anı aynı istikamette ilerleyen başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

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Kaza, dün saat 13.00 sıralarında TEM Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu yol ayrımında meydana geldi. Otoyoldan hızla bağlantı yoluna giriş yapan TIR virajı alamayarak devrildi. TIR'ın arkasındaki araçlar ise kaza yapmaktan son anda kurtuldu. O anlar aynı istikamette ilerleyen başka bir otomobilin araç kamerasıyla kaydedildi.

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