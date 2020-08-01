Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin: Benim canım yavrum öyle güzel kokardı ki.... | Video
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Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in ailesi cinayet kurban giden evlatları ile ilgili yürekleri yakan açıklamalarda bulundu. Baba Sıddık Gültekin: Prensesim, birtanem, nazlı kuzumun o an hissettiklerini düşündükçe içim titriyor. Bu katil belasını bulmadan acımız içimizden çıkmayacak. Anne Şefika Gültekin: İçime ateş düştü, kavruldum. Güzel kokulu canım kızımdan geriye yanık kokusu kaldı.