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OTOMATİK OYNAT
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Pitbull saldırısında ağır yaralanan minik Asiye'ye 23 Nisan sürprizi | Video 23.04.2022 | 20:41
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Polis, kumar oynatanlara göz açtırmıyor | Video 23.04.2022 | 18:24
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Solotürk Çanakkale'de çocuklar için uçtu | Video 23.04.2022 | 18:09
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Büyükçekmece’de vatandaşı trafikte darp eden magandalar tutuklandı | Video 23.04.2022 | 17:52
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PKK'ya bir darbe de emniyetten! Para trafiği deşifre oldu 23.04.2022 | 17:36
03:07
Tekirdağ'da 1920 öğrencinin gösterisi renkli görüntülere sahne oldu | Video 23.04.2022 | 17:12
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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 34 şüpheli itirafçı oldu | Video 23.04.2022 | 16:32
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Hatay'da yaylada yangın: 5 ev yandı! | Video 23.04.2022 | 16:18
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Eyüpsultan'da zincirleme kaza: 2 çocuk yaralandı | Video 23.04.2022 | 16:04
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Van’da su deposunda mahsur kalan tilki kurtarıldı | Video 23.04.2022 | 15:50
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Ankara'da belediye otobüsünde şoför ve yolcular arasında kavga | Video 23.04.2022 | 14:08
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Zafer Aktaş makamında ağırladı... Emniyet Müdürü oldular 23.04.2022 | 13:22
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4 kilo Bonzai ile yakalandı! 23.04.2022 | 13:18
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Büyükada’da metrelerce elektrikli araç kuyruğu oluştu | Video 23.04.2022 | 13:08
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Şırnak’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı | Video 23.04.2022 | 13:03
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Köprülü Kanyon’da bottan suya düşen rehber hayatını kaybetti | Video 23.04.2022 | 12:24
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Manisa'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı | Video 23.04.2022 | 12:45
Gaziantep’te uğradığı pitbull saldırısıyla Türkiye’nin gündemine oturan 4 yaşındaki Asiye Ateş’in son hali görüntülendi. Şahinbey Belediyesi’nin özel davetlisi olarak 'Çocuk Şenliği'ne katılarak 23 Nisan’ı doyasıya eğlenerek geçiren minik Asiye’nin babası Hüseyin Ateş, tedavi sürecinin devam ettiğini ama Asiye’nin her geçen gün daha iyi olduğunu söyledi.