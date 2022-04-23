Pitbull saldırısında ağır yaralanan minik Asiye'ye 23 Nisan sürprizi | Video

Gaziantep’te uğradığı pitbull saldırısıyla Türkiye’nin gündemine oturan 4 yaşındaki Asiye Ateş’in son hali görüntülendi. Şahinbey Belediyesi’nin özel davetlisi olarak 'Çocuk Şenliği'ne katılarak 23 Nisan’ı doyasıya eğlenerek geçiren minik Asiye’nin babası Hüseyin Ateş, tedavi sürecinin devam ettiğini ama Asiye’nin her geçen gün daha iyi olduğunu söyledi.