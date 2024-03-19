Piyasa değeri 75 milyon lira! Yaban hayvanlarına ait 396 parça tahnit ele geçirildi | Video 19.03.2024 | 12:37 İstanbul'un Sarıyer ve Arnavutköy ilçelerinde yapılan operasyonda, koruma altındaki yaban hayvanlarına ait 396 parça tahnite el konuldu, 1 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan ele geçirilen tahnitlerin piyasa değerinin yaklaşık 75 milyon lira olduğu kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgilere göre, öldürülmüş yaban hayvanlarının dolgusunu süs eşyası olarak sergileyen ve bunun ticaretini yapan bir kişi olduğu ihbarı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul'un Sarıyer ve Arnavutköy ilçelerinde iki ayrı adrese operasyon düzenledi. Dün gerçekleştirilen baskında, yaban hayvanlarına ait 396 parçadan oluşan işlenmiş süs eşyası ve tahnit ele geçirildi. Tabiat canlılarının tahnit ve trofelerinin bulunduğu belirlenmesi üzerine düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 75 milyon lirayı bulan aralarında geyik, Amerika antilobu, bizon, jaguar, timsah ve ayı ile dağ keçisi tahnitinin de bulunduğu çeşitli türde yüzlerce dolgu hayvan tahniti ele geçirildi. Hayvanlara ait trofe, post ve eşyalarının da yer aldığı ele geçirilen materyaller Doğa ve Milli Parklar yetkililerine teslim edileceği öğrenildi.