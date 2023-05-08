PKK’nın siber üyelerine şafak operasyonu: Kamu kuruluşlarına ait 450 internet sitesini hacklediler | Video 08.05.2023 | 10:20 Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin tespit ettiği 42 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 19 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 32 kişiyi gözaltına aldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kızıl Hackerlar isimli illegal yapılanma içerisinde faaliyet gösteren DHKP/C, MLKP, TKP/ML ve PKK/KCK üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarına ait 450 adet internet sitesini hackleyerek devlet kuruluşlarına ait gizli belgeleri ele geçirmeye çalışırken ayrıca web sitelerinin ana ekranlarına silahlı terör örgütlerinin eylem ve söylemlerini amaçlayan açıklamalara ve görseller paylaşıldı.

DHKP/C, MLKP, TKP/ML ve PKK/KCK gibi silahlı terör örgütlerinin ideolojisini sahiplenen, terör örgütlerini teknolojik alanda destekleyen ve bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına ait internet sitelerine yetkisiz erişim gerçekleştirmek (hack) suretiyle devlet güvenliğine ilişkin bilgileri ele geçirmek veya kısmen zarara uğratmak amacıyla REDHACK (Red Hackers Association, R.H.A.) - Kızıl Hackerlar (Kızıl Hackerler Birliği) isimli illegal bir yapılanmaya yönelik 1997 yıllarından günümüze kadar faaliyetleri Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü kurulan özel ekip bir yıl süren teknik ve siber çalışmalarla deşifre edildi.

KAMU KURUMLARINA AİT 450 İNTERNER SİTESİ HACKLENDİ

Kızıl Hackerlar isimli illegal yapılanma içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarınca sahte nick/hesap kullanılarak 1997-2020 yılları arasında gerçekleştirdiği yetkisiz erişim eylemlerini internet sitesinde yayınladıkları bilgilerine açık kaynak istihbaratı ile ortaya çıkarıldı. Devam eden çalışmalarda ise 10 bin 17 internet sitesine yetkisiz erişim (hackleme) gerçekleştirdikleri belirlendi. Yetkisiz erişim (hackleme) gerçekleştirilen internet sitesinden; kamu kurum ve kuruluşlarına ait 450 adet internet sitesine yetkisiz erişim gerçekleştirildikleri ortaya çıkarıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPILDI

Yapılan çalışmalar neticesi tespiti yapılan 42 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında; örgütün kuruluşundaki ana amacın; internet üzerinden işlem yapan devlet kuruluşlarına ait gizli belgeleri siber saldırı yapmak suretiyle ele geçirmek ve internet ortamında yayınlamak, devletin işleyişi için alınan kararları protesto etmek için devlet kurumlarına ait internet sitelerine siber saldırı yaparak internet sitelerinin işleyişlerini bozmak, erişimlerini kısıtlamak, hackleme yapılan web sitelerinin ana ekranlarına silahlı terör örgütlerinin eylem ve söylemleri ile amaçları doğrultusunda açıklamalara ve görsellere yer verilerek terör örgütü üyesi oldukları ve internet sitelerine siber saldırı gerçekleştirdikleri tespit edildi.

HACKERLAR TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ ÇIKTI

HTS verilerinin analizinde; şüphelilerin kendi aralarında ve örgütsel suçlardan kaydı bulunan diğer şahıslar ile çok sayıda görüşme ve baz birlikteliklerinin bulunduğu, şüphelilerin tespit edilen sosyal medya hesapları üzerinde yapılan incelemede bölücü ve sol ideolojiye sahip silahlı terör örgütlerinin cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterme, övme veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek nitelikli Terör Örgütünün Propagandasını yaptıkları belirlendi. Ayrıca hackerların birçoğunun DHKP/C, MLKP, TKP/ML ve PKK/KCK terör örgütlerine üye olmak veya propagandalarının yapmaktan geçmiş yılarda suç kayıtlarının bulunduğu anlaşılmış, şüphelilerden ikisinin ise FETÖ/PDY üyesi olmaktan kaydının bulunduğu anlaşıldı.

ANKARA MERKEZLİ 19 İLDE OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinesinde Ankara TEM Şube Müdürlüğü şüphelilerinin yakalanmalarına yönelik Ankara merkezli 19 farklı ilde; 42 şüpheliye yönelik olarak düzenlenen operasyonda 32 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital ve örgütsel materyale, ayrıca 830 adet uyuşturucu nitelikli sentetik eczaya el konuldu.