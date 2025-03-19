Pusu kurdukları genci çapraz ateşe alarak öldürmüşlerdi: 3 şüpheli yakalandı | Video
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 26 yaşındaki Bayram Zunluoğlu'nu evinin önünde pusu kurarak çapraz ateşte öldüren 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, C.Y., Y.A. ve H.S. isimli 3 şüpheliyi yakaladı. Emniyette ifadeleri tamamlanan 3 şüpheli Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. C.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Y.A. ile H.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:03
02:30
01:25
Sürücü panik yapınca doğalgaz kutusuna böyle çarptı! | Video 18.03.2025 | 16:20
05:01
Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rahminden 7 kiloluk tümör çıktı! | Video 18.03.2025 | 15:41
06:25
02:31
01:08
Minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı! O anlar kamerada | Video 18.03.2025 | 15:25
03:33
02:17
Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı | Video 18.03.2025 | 14:54
00:45
10:46
05:44
00:47
Niğde'de uyuşturucu operasyonları: 4 kişi tutuklandı | Video 18.03.2025 | 13:01
00:10
Kaldırımda yürürken kafasına elektrik direği böyle devrildi | Video 18.03.2025 | 12:44
02:10
Silivri'de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı | Video 18.03.2025 | 12:06
01:53
02:38
00:46
Arabayla gelip, tekme tokat birbirlerine girdiler! O anlar kamerada | Video 18.03.2025 | 11:38
02:24
Erkek arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü | Video 18.03.2025 | 11:16
03:08
Drift atan sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu | Video 18.03.2025 | 10:52