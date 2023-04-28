Video Yaşam Ramazan yardımı bahanesiyle 38 bin lira dolandıran şüpheli yakalandı | Video
Ramazan yardımı bahanesiyle 38 bin lira dolandıran şüpheli yakalandı | Video

Ramazan yardımı bahanesiyle 38 bin lira dolandıran şüpheli yakalandı | Video

28.04.2023 | 14:06

Konya’da hayır yapmak istediğini öne sürerek bir marketten 38 bin lira değerinde Ramazan kolisi hazırlatıp alan dolandırıcılık şüphelisi polis tarafından yakalandı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz Ramazan ayı içerisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesinde bulunan bir markete gelen dolandırıcılık şüphelisi, market sahibine Ramazan ayı dolayısıyla yardım kolisi almak ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmak istediğini söyledi. Market sahibi ve çalışanları hayırsever görünümlü şüpheliye yardım kolilerini hazırladı. Şüpheli 38 bin lira değerindeki, içerisinde gıda malzemeleri bulunan ihtiyaç kolilerinin ödemesini havale yoluyla market sahibinin banka hesabına transfer ettiğini söyledi. Şüphelinin ayrıca gıda maddelerini bal, pekmez, sıvı yağ, tahin gibi maliyeti yüksek ürünlerden seçmesi dikkatlerden kaçmadı. Market sahibi ise şüpheliye güvenerek Ramazan kolilerini teslim etti. Şüpheli, kolileri arkadaşından emanet aldığı arabaya yerleştirdikten sonra gözden kayboldu. Market sahibi, şüpheli şahıs kolileri alıp uzaklaştıktan bir süre sonra banka hesabını kontrol etti. 38 bin liranın hesabına geçmediğini gören market sahibi durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Polis ekipleri şikayetin ardından dolandırıcının peşine düştü. Ekiplerin titiz çalışmaları neticesinde şüphelinin V.K. (35) olduğu tespit edildi. Yüzlerce kamera kaydını inceleyen emniyet güçleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Nitelikli dolandırıcılık suçundan hakkında adli işlem başlatılan V.K.'nin daha önceden de hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak ve dolandırıcılık gibi suçlardan 8 ayrı dosyasının olduğu öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Pendik’te sokak ortasında eski sevgilisini darp eden şahıs yakalandı | Video 00:27
Pendik’te sokak ortasında eski sevgilisini darp eden şahıs yakalandı | Video 28.04.2023 | 15:11
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kur’an’ın bulunduğu yerde aydınlık olur | Video 03:52
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Kur'an'ın bulunduğu yerde aydınlık olur" | Video 28.04.2023 | 14:22
Silahlı robot Sarbot’a TEKNOFEST’te yoğun ilgi | Video 06:22
Silahlı robot Sarbot'a TEKNOFEST'te yoğun ilgi | Video 28.04.2023 | 12:53
Sivas’ta dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi | Video 00:31
Sivas’ta dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi | Video 28.04.2023 | 13:43
Kuzenler Çetesi Operasyonu’nda 42 şüpheli adliyede | Video 02:40
Kuzenler Çetesi Operasyonu'nda 42 şüpheli adliyede | Video 28.04.2023 | 13:43
Ramazan yardımı bahanesiyle 38 bin lira dolandıran şüpheli yakalandı | Video 01:43
Ramazan yardımı bahanesiyle 38 bin lira dolandıran şüpheli yakalandı | Video 28.04.2023 | 14:06
İstanbul’da iki genç araçta başlarından vurulmuş halde ölü bulundu | Video 03:21
İstanbul’da iki genç araçta başlarından vurulmuş halde ölü bulundu | Video 28.04.2023 | 14:06
Altay tankının vurucu gücünde yerli imza | Video 05:02
Altay tankının vurucu gücünde yerli imza | Video 28.04.2023 | 13:52
Diyarbakır merkezli 21 ildeki terör operasyonunda 29 şüpheli tutuklandı | Video 02:14
Diyarbakır merkezli 21 ildeki terör operasyonunda 29 şüpheli tutuklandı | Video 28.04.2023 | 13:00
Sultangazi’de mazot hırsızlığı kamerada | Video 05:11
Sultangazi'de mazot hırsızlığı kamerada | Video 28.04.2023 | 10:25
Çarpmanın etkisiyle metrelerce öteye böyle savruldular! Motosiklet ile otomobil çarpıştı | Video 01:36
Çarpmanın etkisiyle metrelerce öteye böyle savruldular! Motosiklet ile otomobil çarpıştı | Video 28.04.2023 | 13:00
İzmir’de koca dehşeti! Çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü | Video 01:22
İzmir'de koca dehşeti! Çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü | Video 28.04.2023 | 13:00
Gökçeada açıklarında yaklaşık 50 kilogram ağırlığında Merlin balığı tuttular | Video 04:01
Gökçeada açıklarında yaklaşık 50 kilogram ağırlığında Merlin balığı tuttular | Video 28.04.2023 | 13:08
İzmir’de koca dehşeti! Çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü | Video 01:22
İzmir'de koca dehşeti! Çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü | Video 28.04.2023 | 13:08
Akit Medya binasında yangın! Nuri Karahasanoğlu, A Haber’e konuştu | Video 04:20
Akit Medya binasında yangın! Nuri Karahasanoğlu, A Haber'e konuştu | Video 28.04.2023 | 13:11
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı’nda 2 saat süren seyahat 2 dakikalık videoda 02:00
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 2 saat süren seyahat 2 dakikalık videoda 28.04.2023 | 12:59
Türkiye’nin otomobili Togg ilk kez gelin arabası oldu | Video 07:52
Türkiye’nin otomobili Togg ilk kez gelin arabası oldu | Video 28.04.2023 | 11:24
Devasa hortumun denizden su çektiği anlar kamerada | Video 02:16
Devasa hortumun denizden su çektiği anlar kamerada | Video 28.04.2023 | 11:24
İBB Şehir Hatları çalışanlarından siren çalma eylemi | Video 03:20
İBB Şehir Hatları çalışanlarından siren çalma eylemi | Video 28.04.2023 | 11:09
Depremzedeler için yapılan Özbek evlerinde son durum böyle görüntülendi | Video 03:01
Depremzedeler için yapılan Özbek evlerinde son durum böyle görüntülendi | Video 28.04.2023 | 11:09

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA