Ramazan yardımı bahanesiyle 38 bin lira dolandıran şüpheli yakalandı | Video 28.04.2023 | 14:06 Konya’da hayır yapmak istediğini öne sürerek bir marketten 38 bin lira değerinde Ramazan kolisi hazırlatıp alan dolandırıcılık şüphelisi polis tarafından yakalandı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz Ramazan ayı içerisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesinde bulunan bir markete gelen dolandırıcılık şüphelisi, market sahibine Ramazan ayı dolayısıyla yardım kolisi almak ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmak istediğini söyledi. Market sahibi ve çalışanları hayırsever görünümlü şüpheliye yardım kolilerini hazırladı. Şüpheli 38 bin lira değerindeki, içerisinde gıda malzemeleri bulunan ihtiyaç kolilerinin ödemesini havale yoluyla market sahibinin banka hesabına transfer ettiğini söyledi. Şüphelinin ayrıca gıda maddelerini bal, pekmez, sıvı yağ, tahin gibi maliyeti yüksek ürünlerden seçmesi dikkatlerden kaçmadı. Market sahibi ise şüpheliye güvenerek Ramazan kolilerini teslim etti. Şüpheli, kolileri arkadaşından emanet aldığı arabaya yerleştirdikten sonra gözden kayboldu. Market sahibi, şüpheli şahıs kolileri alıp uzaklaştıktan bir süre sonra banka hesabını kontrol etti. 38 bin liranın hesabına geçmediğini gören market sahibi durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Polis ekipleri şikayetin ardından dolandırıcının peşine düştü. Ekiplerin titiz çalışmaları neticesinde şüphelinin V.K. (35) olduğu tespit edildi. Yüzlerce kamera kaydını inceleyen emniyet güçleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Nitelikli dolandırıcılık suçundan hakkında adli işlem başlatılan V.K.'nin daha önceden de hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak ve dolandırıcılık gibi suçlardan 8 ayrı dosyasının olduğu öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.