Rize'de sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü | Video
Rize'de sabah saatlerinden itibaren etkisi gösteren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Pazar ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler yağmur suyunun yolda birikmesi nedeniyle zor anlar yaşadı. Cadde üzerinde bulunan bazı işyerlerini de yağmur nedeniyle su bastı. Dükkan sahipleri iş yerlerini su basmaması için önlemler alırken, sağanak yağmurun devam etmesi bekleniyor. Karadeniz sahil yolunda da giderler tıkanınca yol su altında kaldı. Polis ekipleri de tıkanan giderleri açmak için çalışma yaptı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:36
Rize'de sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü | Video 26.06.2024 | 16:18
02:57
00:56
00:40
01:42
Bursa'da para yüzünden tartıştığı kişiyi vurdu: 1 ağır yaralı | Video 26.06.2024 | 15:20
01:30
Gebze’de fabrika alev topuna döndü | Video 26.06.2024 | 15:00
05:43
00:37
00:17
00:27
8 çocuk, elektrikli motosikletle firarda | Video 26.06.2024 | 12:36
02:34
Esnafın korkulu rüyası kıyafet hırsızları yakalandı | Video 26.06.2024 | 12:36
03:03
03:05
03:42
Azılı dolandırıcıyı saklamaya güneş kremi bile yetmedi | Video 26.06.2024 | 12:36
01:44
04:09
03:04
Sürüden ayrılan koyuna böyle şiddet uyguladı! | Video 26.06.2024 | 11:37
02:54
17 yaşındaki genç, lise müdür yardımcısını başından vurarak öldürdü | Video 26.06.2024 | 11:07
02:46
02:00
400 bin lira değerindeki bakır kabloları çalan hırsızlar kamerada | Video 26.06.2024 | 10:39