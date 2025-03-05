Video Yaşam Sabah ezanı erken okununca sahura kalkanlar şaştı kaldı | Video
Sabah ezanı erken okununca sahura kalkanlar şaştı kaldı | Video

Sabah ezanı erken okununca sahura kalkanlar şaştı kaldı | Video

05.03.2025 | 09:47

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahur için hazırlık yapan ve sofrada yemek yiyen vatandaşlar, sabah ezanın normal saatten bir saat önce okunduğunu duyunca şaştı kaldı. Ezanın erken okunduğunun fark edilerek yarıda kesildiği anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile ‘yanlış okunuyor, daha 1 saat var’ yorumu ile kaydedildi.

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Sakarya'da Ramazan ayının 4. gününde ilginç bir olay yaşandı. Karasu ilçesinde sabah ezanı, vaktinden yaklaşık 1 saat önce okundu. Sahura kalkan ve kimisi sofrada olan vatandaşların birçoğu ise kısa süreli panik yaşadı. Ezanın yanlış okunduğunu fark eden vatandaşlar sahuruna devam etti. Bir vatandaş ise o anları, "Yanlış okunuyor, daha 1 saat var" diyerek kaydetti.

"SAHUR YAPIYORDUK ACABA GEÇ Mİ KALDIK DİYE TEREDDÜT ETTİK"
Canan Apaydın isimli kadın, "Bu sabah 04.55 civarında sahur sofrasındayken ezan okundu. Biz ailecek sahur yapıyorduk o esnada birbirimize baktık acaba geç mi kaldık diyerekten. Aslında erken kalkmıştık ama ezanın okunması bizi tereddütte bıraktı. Sonrasında saatimize baktık ve imsakın daha ileriki saatte olduğunu bildiğimiz için yemeğe devam ettik" derken Yusuf Özbay ise, "Ezan erken okundu neredeyse sahur yapamadan yatacaktık" ifadelerine yer verdi.

"BİZ YANLIŞ SAATTE Mİ KALKTIK DİYE PANİĞE KAPILDIK"
Elif Demirci isimli kadın da, "Ramazan'ın 4'üncü gününde sahura kalktık. Yemeğin ortasında ezan okunmaya başladı. O esnada acaba biz yanlış saatte mi kalktık diye paniğe kapıldık. Ve o sırada saate baktık ve ezanın yanlış saatte okunduğunu fark ettik" şeklinde konuştu.

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