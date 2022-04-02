Video Yaşam Sağlık çalışanı Büşra Durmaz terk edilmiş bebeğin süt annesi oldu
Sağlık çalışanı Büşra Durmaz terk edilmiş bebeğin süt annesi oldu

Sağlık çalışanı Büşra Durmaz terk edilmiş bebeğin süt annesi oldu

02.04.2022 | 11:10

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İstanbul Pendik'te terk edilmiş bebek vakasına giden 14 aylık bebeği olan Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz, kız bebeği ambulansın içinde emzirdi. Bebeğin süt annesi olan Durmaz, ertesi gün de hastaneye giderek bebekle ilgilendi ve kendi bebeğinin elbiselerinden giydirdi. Büşra Durmaz, terk edilmiş bebeğe Nisa Mihriban adını verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ATT Büşra ve süt kızı videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

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