Video Yaşam Sanal dolandırıcılar siber polisine takıldı
Sanal dolandırıcılar siber polisine takıldı

Sanal dolandırıcılar siber polisine takıldı

23.08.2024 | 16:31

Mersin'de internet sitesi üzerinden üye olup sisteme dahil olan kişilerin kendisine verilen görevleri tamamladıkça kazanç elde edileceği vaadiyle dolandırıcılık yaparak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 7 şüpheli yakalandı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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