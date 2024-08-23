Sanal dolandırıcılar siber polisine takıldı

Mersin'de internet sitesi üzerinden üye olup sisteme dahil olan kişilerin kendisine verilen görevleri tamamladıkça kazanç elde edileceği vaadiyle dolandırıcılık yaparak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 7 şüpheli yakalandı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.