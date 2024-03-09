Video Yaşam Sanal kart dolandırıcılığı yapan ve 54 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı | Video
Sanal kart dolandırıcılığı yapan ve 54 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı | Video

Sanal kart dolandırıcılığı yapan ve 54 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı | Video

09.03.2024 | 09:48

Sanal kredi kartları aracılığıyla dolandırıcılık yapan, yasaklı sitelerden elde edilen kara paraları aklamaya yönelik kredi kartı faaliyetlerini sürdüren hakkında 105 dosyadan 54 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı devriye gezen Asayiş Büro ekiplerinin dikkati sayesinde sahte kimlikle yakalandı.

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Yurt genelinde son zamanlarda gündem olan telefon dolandırıcılığı, Sanal alışveriş sitesi gibi dolandırıcılık suçlarında artış yaşanıyor. Özellikle üniversite öğrencilerinin kartlarını kiralayarak bu şekilde elde edilen kara paraları aklamaya yönelik faaliyet sürdüren dolandırıcılık suçlarından 105 farklı şikayet dosyası bulunan ve 54 yıl 6 ay aranması olduğu tespit edilen zanlı Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekiplerinin devriye görevi esnasında şüphelenip durdurulması üzerine yakalandı. Şahsı durduran polisler kimliğin sahte olduğunu tespit edince polis merkezine parmak izi tespiti için götürülen zanlının Birol Ercan isimli şahıs olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"500 TL GİBİ CÜZİ MİKTARDA PARALARA İNSANLAR KANDIRILARAK BANKA HESAPLARI YASADIŞI PARA AKIŞINDA KULLANILMAKTADIR"
Konuyla alakalı özellikle üniversite öğrencilerinin bu tarz dolandırıcılık hususlarına maruz kaldığını belirten Av. Melik Döngelci, " Türk Ceza Kanunu'nda dolandırıcılık suçu 157. Madde ve devamında düzenlenmiştir. Bahsedilen olayımızda ceza kanunun 158 - F Maddesinde dolandırıcılığın nasıl gerçekleştiği belirtilmiştir. Dolandırıcılar maddi durumu iyi olmayan ve para ihtiyacı olan kişileri bulup onlara sanal kart oluşturup onların üzerine hesaplar açarak elde ettikleri gelirleri bu hesaplara aktarıp hesap sahiplerine cüzi miktarlar verdikten sonra paraları kendilerine almaktadırlar. Dolandırılan şahıslar şikayetçi olduğunda resmi banka hesapları belirtilen şahıslara gittiği için ilk olarak bu şahıslar yargılanır ve asıl şahıslara ulaşılmaya çalışılır. 10 yıla kadar hapis cezası gerektiren bir durumdur vatandaşlarımız küçük menfaatler için banka hesaplarını başkalarına kullandırtmamalıdırlar. Sırf bu para ihtiyaçları göz önüne alınarak 500 TL gibi cüzi miktarda paralara insanlar kandırılarak banka hesapları yasadışı para akışında kullanılmaktadır. Kullanılan banka hesapları sahipleri de dolandırıcılık suçundan ceza alma durumunda oluyorlar. Bankacılık ve kredi kurumlarını kullanmak suçuyla dolandırıcılık suçu düzenlenmiş durumda. Vatandaşlarımız tanımadıkları kimseden gelecek paraları kabul etmemelidirler. " İfadelerini kullandı.

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