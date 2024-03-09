Sanal kart dolandırıcılığı yapan ve 54 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı | Video
Sanal kredi kartları aracılığıyla dolandırıcılık yapan, yasaklı sitelerden elde edilen kara paraları aklamaya yönelik kredi kartı faaliyetlerini sürdüren hakkında 105 dosyadan 54 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı devriye gezen Asayiş Büro ekiplerinin dikkati sayesinde sahte kimlikle yakalandı.
"500 TL GİBİ CÜZİ MİKTARDA PARALARA İNSANLAR KANDIRILARAK BANKA HESAPLARI YASADIŞI PARA AKIŞINDA KULLANILMAKTADIR"
Konuyla alakalı özellikle üniversite öğrencilerinin bu tarz dolandırıcılık hususlarına maruz kaldığını belirten Av. Melik Döngelci, " Türk Ceza Kanunu'nda dolandırıcılık suçu 157. Madde ve devamında düzenlenmiştir. Bahsedilen olayımızda ceza kanunun 158 - F Maddesinde dolandırıcılığın nasıl gerçekleştiği belirtilmiştir. Dolandırıcılar maddi durumu iyi olmayan ve para ihtiyacı olan kişileri bulup onlara sanal kart oluşturup onların üzerine hesaplar açarak elde ettikleri gelirleri bu hesaplara aktarıp hesap sahiplerine cüzi miktarlar verdikten sonra paraları kendilerine almaktadırlar. Dolandırılan şahıslar şikayetçi olduğunda resmi banka hesapları belirtilen şahıslara gittiği için ilk olarak bu şahıslar yargılanır ve asıl şahıslara ulaşılmaya çalışılır. 10 yıla kadar hapis cezası gerektiren bir durumdur vatandaşlarımız küçük menfaatler için banka hesaplarını başkalarına kullandırtmamalıdırlar. Sırf bu para ihtiyaçları göz önüne alınarak 500 TL gibi cüzi miktarda paralara insanlar kandırılarak banka hesapları yasadışı para akışında kullanılmaktadır. Kullanılan banka hesapları sahipleri de dolandırıcılık suçundan ceza alma durumunda oluyorlar. Bankacılık ve kredi kurumlarını kullanmak suçuyla dolandırıcılık suçu düzenlenmiş durumda. Vatandaşlarımız tanımadıkları kimseden gelecek paraları kabul etmemelidirler. " İfadelerini kullandı.
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