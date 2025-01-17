Şanlıurfa merkezli terör operasyonu: 18 gözaltı | Video
Şanlıurfa merkezli Diyarbakır, Şırnak ve Yalova’da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.
Operasyonlar sırasında çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne üye olan 18 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, adli makamlara sevk edilmek üzere Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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