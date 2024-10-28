Şanlıurfa Siverek’te komşular arasındaki kavga kamerada... 11 yaralı! 28.10.2024 | 09:25 Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, komşular arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 11 kişi yaralandı. Polis ekipleri kavgayı havaya ateş ederek ayırmak zorunda kaldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Siverek'in Ayvanat Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, aynı binada oturan aileler arasında aidat konusu yüzünden başlayan tartışma, kısa sürede diğer aile bireylerinin de katılımıyla taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, tarafları ayırmak için havaya ateş açarken, kavgada yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.